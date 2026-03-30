وصل إلى جدة، اليوم (الإثنين)، أمير دولة قطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.