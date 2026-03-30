استقبل وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض، وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند.
وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
استقبل وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض، وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند.
وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
The Minister of Energy, Prince Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz, received the Canadian Foreign Minister Anita Anand in Riyadh.
During the meeting, they reviewed the aspects of cooperation between the two countries in the fields of energy and discussed topics of mutual interest.