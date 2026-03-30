عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الحكم الفرنسي كليمنت توربين لإدارة مباراة نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026، بين منتخبي البوسنة والهرسك وإيطاليا، في المباراة التي تقام غداً (الثلاثاء) في مدينة زينسيا البوسنية، ويخشى الإيطاليون تكرار كارثة باليرمو قبل أربع سنوات، حين مُني المنتخب الإيطالي بهزيمة مفاجئة وقاسية أمام مقدونيا الشمالية في ملحق تصفيات مونديال 2022، كون الحكم توربين هو الذي أدار اللقاء الذي انتهى بخسارة «الأزوري» 0-1 تحت قيادة المدرب روبرتو مانشيني، وحُرم بطل أوروبا آنذاك من التأهل للنهائيات العالمية للمرة الثانية على التوالي، والرابعة في تاريخه، ما يضيف بعداً درامياً جديداً للمواجهة المرتقبة أمام البوسنة.

5 مواجهاتلمنتخب إيطاليا



وسبق لتوربين أن أدار خمس مباريات لمنتخب إيطاليا، شهدت فوزه بثلاث مباريات مقابل خسارتين، آخرها كانت المباراة ضد إسرائيل، التي فاز بها المنتخب الإيطالي بنتيجة 3-0 في أكتوبر 2025.

600 مباراة خلال مسيرته



ويعتبر الحكم الفرنسي (43 عاماً) أحد أكثر حكام المباريات الدولية احتراماً وتقديراً، وأدار أكثر من 600 مباراة خلال مسيرته، منها أكثر من 100 مباراة في بطولات الكأس، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي، وفق التقرير الذي بثه موقع «RT».



وتم تعيين كليمنت توربين لإدارة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 بين ليفربول وريال مدريد، ونهائي الدوري الأوروبي 2021 بين فياريال ومانشستر يونايتد.



وفي 2025، تصدر توربين تصنيف الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، ليصبح بذلك المعيار الأمثل للحكام على مستوى العالم.