بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة (165) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مملكة البحرين، حيث جرت مراسم تسليم وتسلم رئاسة الدورة من دولة الإمارات العربية المتحدة، التي مثلها السفير حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي، إلى مملكة البحرين، التي مثلتها السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل.

وترأس وفد المملكة في اجتماع المندوبين الدائمين مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز المطر.

واعتمد المندوبون الدائمون مشروع جدول أعمال الدورة الوزارية التي تُعقد في وقت لاحق من اليوم -عبر الاتصال المرئي- الذي يتضمن بندين هما استهداف سيادة وسلامة أراضي الدول العربية التي تتعرض لهجمات إيرانية، والنظر في طلب جمهورية مصر العربية بشأن ترشيح وزير خارجيتها السابق نبيل فهمي لشغل منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية ابتداءً من الأول من يوليو 2026، وذلك بعد انقضاء الولاية الثانية للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط في 30 يونيو من العام الحالي.