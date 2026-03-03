تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، جرى خلاله بحث التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تلقى وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية مصر الدكتور بدر عبدالعاطي، جرى خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وتلقى الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند، جرى خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.