التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس (الثلاثاء)، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026، في مدينة دافوس السويسرية.
وجرت خلال اللقاء مناقشة المستجدات في المنطقة، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah met yesterday (Tuesday) with the Minister of Foreign Affairs, Immigration, and Egyptians Abroad, Dr. Badr Abdel Aty, on the sidelines of the annual meeting of the World Economic Forum 2026 in the Swiss city of Davos.
During the meeting, they discussed the latest developments in the region and several topics of mutual interest.