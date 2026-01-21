التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس (الثلاثاء)، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026، في مدينة دافوس السويسرية.

وجرت خلال اللقاء مناقشة المستجدات في المنطقة، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.