أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، تدشين الحساب الرسمي للمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) اللواء الركن تركي المالكي على منصة «إكس»، بالمعرّف (CJFCSpox@)، ليكون القناة الرسمية المعتمدة لنشر البيانات والتوضيحات الرسمية وإبراز جهود التحالف.
منصة إكس
قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) تدشن الحساب الرسمي للمتحدث الرسمي على منصة «إكس»
30 ديسمبر 2025 - 18:37 | آخر تحديث 30 ديسمبر 2025 - 18:37
--:--
تابع قناة عكاظ على الواتساب
«عكاظ» (الرياض)
The Joint Forces Command of the Coalition (Coalition to Support Legitimacy in Yemen) announced the launch of the official account of the official spokesperson for the coalition forces (Coalition to Support Legitimacy in Yemen), Major General Turki Al-Maliki, on the platform "X," with the handle (CJFCSpox@), to serve as the official channel for publishing official statements and clarifications and highlighting the efforts of the coalition.