أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، تدشين الحساب الرسمي للمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) اللواء الركن تركي المالكي على منصة «إكس»، بالمعرّف (CJFCSpox@)، ليكون القناة الرسمية المعتمدة لنشر البيانات والتوضيحات الرسمية وإبراز جهود التحالف.