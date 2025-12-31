شهدت أسواق المعادن العالمية، اليوم (الأربعاء)، موجة تراجعات قوية في ظل تقلبات حادة وغير معتادة، انعكست على أداء المعادن النفيسة خلال التعاملات.



وتراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بأكثر من 8% لتسجل نحو 71.5 دولار للأونصة، متأثرة بحالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق.



في المقابل، انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.65% أو ما يعادل 28.3 دولار لتصل إلى 4358 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 10:10 بتوقيت غرينتش، بينما سجّل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.16% أو 6.8 دولار ليبلغ 4346 دولارًا للأونصة.



وواصل البلاتين خسائره في المعاملات الفورية مسجلا هبوطاً بأكثر من 7% إلى 2038.55 دولار للأونصة.



وانخفض البلاديوم في المعاملات الفورية بأكثر من 7% إلى 1497.75 دولار للأونصة.



وشهدت المعادن النفيسة عاماً استثنائياً، مدفوعة بعوامل متعددة، وباعتبارها أصولاً كملاذ آمن، استفاد الذهب والفضة من تصاعد التوترات الجيوسياسية. تُعتبر هذه المعادن أيضاً وسيلة للتحوط ضد التضخم. كما أن ضعف الدولار الأمريكي يجعل المعادن أرخص وأكثر جاذبية للمشترين الأجانب.



وساهمت التوقعات بخفض أسعار الفائدة والمخاوف بشأن قيود العرض في ارتفاع الأسعار.



وتُستخدم الفضة على نطاق واسع في الإلكترونيات، بما في ذلك ألواح الطاقة الشمسية ومراكز البيانات والمركبات الكهربائية.