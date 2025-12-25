نفت أمانة جدة ما تناقلته منصات التواصل الاجتماعي حول فرض رسوم على الدخول للواجهة البحرية للمحافظة خلال إجازة نهاية الأسبوع.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي لـ«عكاظ» عدم صحة ما تناقلته بعض منصات التواصل الاجتماعي، بشأن فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص زاعماً فرض رسوم على الدخول إلى مواقع التنزه في الواجهة البحرية بالمحافظة في إجازة نهاية الأسبوع، حيث يتم تقاضي رسوم 15 ريالاً في أيام العطل (الخميس والجمعة والسبت).

وشدد البقمي على عدم صحة ذلك، مطالباً بضرورة تحري الدقة والمصداقية في نقل المعلومات والتأكد من المصادر الرسمية.