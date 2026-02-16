أتلتيكو مدريد يتكبد خسارة مريرة أمام فاليكانو في «الليغا»

تكبد فريق أتلتيكو مدريد هزيمة مريرة أمام مضيفه رايو فاليكانو بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم (الأحد) على ملعب «فايكاس»، ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإسباني «لا ليغا».

دخل أتلتيكو مدريد مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الكبير على برشلونة بأربعة أهداف نظيفة الأسبوع الماضي في نصف نهائي كأس الملك، لكن رايو فاليكانو نجح في فرض سيطرته وإلحاق الهزيمة بالروخي بلانكوس.

أهداف المباراة

افتتح فران بيريز التسجيل لرايو فاليكانو في الدقيقة 40، ثم أضاف أوسكار فالنتين الهدف الثاني لأصحاب الأرض بعد خمس دقائق فقط.

وواصل رايو فاليكانو تفوقه في الشوط الثاني، حيث أحرز نوبيل ميندي الهدف الثالث في الدقيقة 76، مستغلاً سوء حالة دفاع أتلتيكو مدريد.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 45 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الليغا، بينما رفع رايو فاليكانو رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس عشر ليهرب من منطقة الهبوط.