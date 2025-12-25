استقبل مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبدالهادي بن أحمد المنصوري، في مقر الوزارة بالرياض اليوم (الخميس)، سفير جمهورية لبنان المعيّن حديثًا لدى المملكة علي قرانوح.
ورحّب مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية بالسفير، متمنيًا له التوفيق في مهمات عمله الجديد.
The Assistant Minister of Foreign Affairs for Executive Affairs, Abdulhadi bin Ahmed Al-Mansouri, received the newly appointed Ambassador of the Republic of Lebanon to the Kingdom, Ali Qaranuha, at the ministry's headquarters in Riyadh today (Thursday).
The Assistant Minister of Foreign Affairs for Executive Affairs welcomed the ambassador, wishing him success in his new duties.