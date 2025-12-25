استقبل مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبدالهادي بن أحمد المنصوري، في مقر الوزارة بالرياض اليوم (الخميس)، سفير جمهورية لبنان المعيّن حديثًا لدى المملكة علي قرانوح.

ورحّب مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية بالسفير، متمنيًا له التوفيق في مهمات عمله الجديد.

