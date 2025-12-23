استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بمقر الوزارة في الرياض، سفيرة الجمهورية الهيلينية المعينة حديثاً لدى المملكة أيكاتيريني فارفاريغ.

ورحّب نائب وزير الخارجية بالسفيرة، متمنيًا لها التوفيق في مهمات عملها الجديد.