استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بمقر الوزارة في الرياض، سفيرة الجمهورية الهيلينية المعينة حديثاً لدى المملكة أيكاتيريني فارفاريغ.
ورحّب نائب وزير الخارجية بالسفيرة، متمنيًا لها التوفيق في مهمات عملها الجديد.
The Deputy Minister of Foreign Affairs, Engineer Walid bin Abdulkarim Al-Khreeji, received the newly appointed Ambassador of the Hellenic Republic to the Kingdom, Ekaterini Varvarig.
The Deputy Minister of Foreign Affairs welcomed the ambassador, wishing her success in her new duties.