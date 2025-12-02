استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في قصر الخليج بالدمام اليوم، أمراء وعلماء وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم تشرف الحضور بالسلام على ولي العهد.

حضر الاستقبال، الأمير الدكتور فهد بن محمد بن فهد بن جلوي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ومحافظ حفر الباطن الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن فرحان، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي، والأمير عبدالعزيز بن سعد بن جلوي، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن يوسف بن سعود بن عبدالعزيز، ومحافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالله بن جلوي، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير ناصر بن نواف بن ناصر بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالعزيز بن سعد بن جلوي، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن سعد بن جلوي، والأمير فيصل بن تركي بن ثامر بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن فيصل بن فهد بن جلوي، والأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن سعد بن جلوي، والأمير سلمان بن أحمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن جلوي، والأمير عبدالله بن فيصل بن فهد بن منصور بن جلوي، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان.