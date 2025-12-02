استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في قصر الخليج بالدمام اليوم، أمراء وعلماء وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.
وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.
ثم تشرف الحضور بالسلام على ولي العهد.
حضر الاستقبال، الأمير الدكتور فهد بن محمد بن فهد بن جلوي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ومحافظ حفر الباطن الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن فرحان، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي، والأمير عبدالعزيز بن سعد بن جلوي، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن يوسف بن سعود بن عبدالعزيز، ومحافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالله بن جلوي، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير ناصر بن نواف بن ناصر بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالعزيز بن سعد بن جلوي، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن سعد بن جلوي، والأمير فيصل بن تركي بن ثامر بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن فيصل بن فهد بن جلوي، والأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن سعد بن جلوي، والأمير سلمان بن أحمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن جلوي، والأمير عبدالله بن فيصل بن فهد بن منصور بن جلوي، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان.
Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman received princes, scholars, and a group of citizens who came to greet him at the Gulf Palace in Dammam today.
At the beginning of the reception, everyone listened to the recitation of verses from the Holy Quran.
Then the attendees had the honor of greeting the Crown Prince.
Present at the reception were Prince Dr. Fahd bin Mohammed bin Fahd bin Jiluwi, Minister of State and Member of the Council of Ministers, Advisor to the Custodian of the Two Holy Mosques, Prince Dr. Mansour bin Mutaib bin Abdulaziz, Eastern Province Governor Prince Saud bin Naif bin Abdulaziz, Minister of Energy Prince Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz, Hafr Al-Batin Governor Prince Abdulrahman bin Abdullah bin Faisal bin Farhan, Prince Abdulaziz bin Mohammed bin Fahd bin Jiluwi, Prince Abdulaziz bin Saad bin Jiluwi, Prince Fahd bin Abdullah bin Abdulaziz bin Saud bin Jiluwi, Minister of State and Member of the Council of Ministers Prince Turki bin Mohammed bin Fahd bin Abdulaziz, Minister of Interior Prince Abdulaziz bin Saud bin Naif bin Abdulaziz, Deputy Governor of the Eastern Province Prince Saud bin Bandar bin Abdulaziz, Prince Mohammed bin Yusuf bin Saud bin Abdulaziz, Al-Ahsa Governor Prince Saud bin Talal bin Badr bin Saud bin Abdulaziz, Minister of National Guard Prince Abdullah bin Bandar bin Abdulaziz, Prince Faisal bin Khalid bin Abdullah bin Jiluwi, Prince Saud bin Salman bin Abdulaziz, Prince Nasser bin Nawaf bin Nasser bin Abdulaziz, Minister of Defense Prince Khalid bin Salman bin Abdulaziz, Prince Saud bin Abdulaziz bin Saad bin Jiluwi, Prince Mohammed bin Abdulaziz bin Saad bin Jiluwi, Prince Faisal bin Turki bin Thamer bin Saud bin Abdulaziz, Prince Fahd bin Faisal bin Fahd bin Jiluwi, Prince Abdullah bin Abdulaziz bin Saad bin Jiluwi, Prince Salman bin Ahmed bin Saud bin Abdulaziz, Prince Saud bin Fahd bin Abdullah bin Jiluwi, Prince Abdullah bin Faisal bin Fahd bin Mansour bin Jiluwi, Minister of Foreign Affairs Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah, and Minister of Culture Prince Badr bin Abdullah bin Farhan.