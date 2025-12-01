يعقد مجلس الوزراء غداً (الثلاثاء) الحادي عشر من شهر جمادى الآخرة 1447 الموافق الثاني من شهر ديسمبر 2025 جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1447 / 1448هـ (2026م).