يعقد مجلس الوزراء غداً (الثلاثاء) الحادي عشر من شهر جمادى الآخرة 1447 الموافق الثاني من شهر ديسمبر 2025 جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1447 / 1448هـ (2026م).
The Council of Ministers will hold a session tomorrow (Tuesday), the eleventh of Jumada al-Thani 1447, corresponding to the second of December 2025, dedicated to the state budget for the fiscal year 1447 / 1448 AH (2026 AD).