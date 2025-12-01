أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة طفلة من الجنسية اليمنية من الغرق أثناء ممارسة السباحة، وتم تقديم المساعدة اللازمة لها ونقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والسباحة في الأماكن المخصصة لها، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.
The search and rescue teams of the Border Guard in Yanbu, located in the Medina region, saved a Yemeni girl from drowning while swimming. Necessary assistance was provided to her, and she was transferred to the hospital for medical care.
The General Directorate of Border Guard urged recreational visitors to exercise caution and follow marine safety guidelines and instructions, swim in designated areas, and contact the numbers (911) in the Mecca, Medina, and Eastern regions, and (994) in the rest of the Kingdom to request assistance in emergency situations.