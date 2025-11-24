وجّه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان، بإيقاف إحدى الفعاليات المقامة داخل المنطقة فوراً، بعد رصد فرق المتابعة مخالفة تتعلق بضوابط الذوق العام والاشتراطات المنظمة للفعاليات.