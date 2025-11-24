وجّه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان، بإيقاف إحدى الفعاليات المقامة داخل المنطقة فوراً، بعد رصد فرق المتابعة مخالفة تتعلق بضوابط الذوق العام والاشتراطات المنظمة للفعاليات.
The Prince of the Medina Region, Prince Salman bin Sultan, has ordered the immediate suspension of one of the events taking place in the area, after monitoring teams detected a violation related to public decorum regulations and the requirements governing events.