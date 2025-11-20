استقبل المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، في مقر الرئاسة بالرياض اليوم (الخميس)، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبدالرحمن الفاخري، وعددًا من منسوبي الجمعية.
وهنأ الفاخري، مفتي العام المملكة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان بالثقة الملكية بتعيينه مفتيًا عامًا للمملكة رئيسًا لهيئة كبار العلماء، سائلًا الله تعالى مزيدًا من التوفيق والسداد لخدمة الإسلام والمسلمين.
وأثنى مفتي العام المملكة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان على الجهود الطيبة التي تقوم بها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مجال حقوق الإنسان، راجيًا لهم المزيد من التوفيق والسداد.
حضر الاستقبال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الأمين العام للجنة الدائمة للفتوى المشرف العام على مكتب المفتي العام الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
The Grand Mufti of the Kingdom, Chairman of the Council of Senior Scholars, and President of the Scientific Research and Ifta Authority, Sheikh Dr. Saleh bin Fawzan bin Abdullah Al-Fawzan, received today (Thursday) at the headquarters in Riyadh the President of the National Society for Human Rights, Khalid bin Abdulrahman Al-Fakhri, along with a number of the society's members.
Al-Fakhri congratulated the Grand Mufti of the Kingdom, Sheikh Dr. Saleh bin Fawzan bin Abdullah Al-Fawzan, on the royal trust in appointing him as the Grand Mufti of the Kingdom and Chairman of the Council of Senior Scholars, asking Allah Almighty for further success and guidance in serving Islam and Muslims.
The Grand Mufti of the Kingdom, Sheikh Dr. Saleh bin Fawzan bin Abdullah Al-Fawzan, praised the good efforts made by the National Society for Human Rights in the field of human rights, wishing them more success and guidance.
Attending the reception was the Secretary-General of the Council of Senior Scholars, Secretary-General of the Permanent Committee for Ifta, and Supervisor of the Grand Mufti's Office, Sheikh Dr. Fahd bin Saad Al-Majed.