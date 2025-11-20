استقبل المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، في مقر الرئاسة بالرياض اليوم (الخميس)، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبدالرحمن الفاخري، وعددًا من منسوبي الجمعية.

وهنأ الفاخري، مفتي العام المملكة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان بالثقة الملكية بتعيينه مفتيًا عامًا للمملكة رئيسًا لهيئة كبار العلماء، سائلًا الله تعالى مزيدًا من التوفيق والسداد لخدمة الإسلام والمسلمين.

وأثنى مفتي العام المملكة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان على الجهود الطيبة التي تقوم بها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مجال حقوق الإنسان، راجيًا لهم المزيد من التوفيق والسداد.

حضر الاستقبال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الأمين العام للجنة الدائمة للفتوى المشرف العام على مكتب المفتي العام الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.