أوقفت التجمعات الصحية في عموم المناطق صرف بدل ساعات العمل الإضافي لعدد من الفئات الوظيفية المشمولة ببنود التشغيل الذاتي، وذلك استناداً إلى تعميم الديوان الملكي رقم (10682) وتاريخ 13 / 02 / 1446، المتضمّن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 09 / 02 / 1446، القاضي بإعادة تنظيم صرف البدلات والمزايا المالية.

وبحسب التعميم الصادر والموجّه إلى مديري المستشفيات والمراكز التخصصية، فإن القرار يشمل كلاً من: فني إحصاء طبي، مساعد رعاية مرضى منزلي، مساعد إداري، سائق سيارة، حارس أمن، مراسل، عامل على بند الأجور، مع التأكيد على إيقاف صرف بدل ساعات العمل الإضافي اعتباراً من تاريخ 06 / 06 / 1447، تنفيذاً لما نص عليه القرار الوزاري.

وأشار التعميم -الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه- إلى أن العمل بأحكام القرار يستمر لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ 06 / 06 / 1445، أو إلى حين استكمال الإجراءات النظامية لتحسين أوضاع المشمولين وفق الأمر الملكي رقم (28) وتاريخ 20 / 03 / 1432، أيهما أسبق.

وأكدت التجمعات الصحية التزامها بتطبيق القرار بما يحقق العدالة النظامية وضبط عمليات الصرف المالي وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة.