توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي, وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12-42 كم/ساعة تصل إلى 48 كم/ساعة الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف خفيف إلى متوسط الموج.

وفي الخليج العربي، تكون حركة الرياح السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 08-20 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شرقية تتحول مساءً شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر خفيف الموج.