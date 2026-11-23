قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام رجل بدفع 30 ألف درهم تعويضاً لامرأة تعرّضت للاعتداء منه بالضرب، بعد أن خلّفت الحادثة إصابات جسدية وأضراراً نفسية ومعنوية رأت المحكمة أنها تستوجب جبر الضرر.

وتعود تفاصيل القضية في إمارة العين إلى دعوى رفعتها المرأة طالبت فيها بإلزام المعتدي بسداد 90 ألف درهم تعويضاً عما لحق بها من أضرار مادية وأدبية، إلى جانب الرسوم والمصروفات القضائية.

وأفادت المدعية بأن المشكو ضده اعتدى عليها بالضرب، ما تسبب في إصابات متعددة أعجزتها عن ممارسة أعمالها الشخصية لمدة لا تتجاوز 20 يوماً، فضلاً عن الآثار النفسية التي صاحبت الواقعة؛ ومنها الخوف والفزع والشعور بالإهانة والمساس بالكرامة.

وكانت الواقعة قد سبق أن انتهت بحكم جزائي أدان المتهم بتهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليها، وقضى بتغريمه خمسة آلاف درهم، قبل أن يؤيد الحكم أمام محكمة الاستئناف.

واستندت المرأة في دعواها المدنية إلى الحكم الجزائي النهائي، مؤكدة أن الأذى الذي تعرضت له لم يقتصر على الإصابات الجسدية فحسب، بل امتد إلى أضرار معنوية تركت آثاراً نفسية واضحة.

من جانبها، أوضحت المحكمة أن الحكم الجزائي أثبت خطأ المشكو ضده وثبوت مسؤوليته عن الواقعة، مشيرة إلى أن الضرر المادي تمثل في الإصابات والآلام التي لحقت بالمجني عليها، بينما تمثل الضرر المعنوي في مشاعر الخوف والقلق والإهانة وما ترتب عليها من مساس بالكرامة الإنسانية.

وبعد تقدير حجم الأضرار والظروف المحيطة بالقضية، انتهت المحكمة إلى إلزام المشكو ضده بدفع 30 ألف درهم تعويضاً للمدعية، معتبرة أن المبلغ كافٍ لجبر ما أصابها من أضرار مادية ومعنوية نتيجة الاعتداء.