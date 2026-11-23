بعد أكثر من 114 عاماً على غرق سفينة «تايتانيك»، بيع خاتم ألماس يعود إلى إحدى الناجيات من الكارثة مقابل نحو 196 ألف دولار، خلال مزاد علني أُقيم في مدينة ديفايز بمقاطعة ويلتشير البريطانية.

وكانت داف غوردون ترتدي الخاتم، الذي يتوسطه حجر ألماس منفرد، عندما اصطدمت السفينة بجبل جليدي خلال رحلتها الأولى من ساوثهامبتون إلى نيويورك في أبريل 1912، في كارثة أودت بحياة نحو 1500 شخص.

ويُعد الخاتم القطعة الوحيدة ذات القيمة من مجوهراتها التي نجت من الغرق، وأطلقت عليه عائلتها لاحقاً اسم «خاتم تايتانيك»، وسط اعتقاد بأنه كان خاتم خطوبتها.

وانتقل الخاتم إلى حفيدها جون، إيرل هالزبري الثالث، وظل محفوظاً لدى العائلة بعد وفاته، قبل طرحه للبيع عبر دار «هنري ألدريدج آند سون» للمزادات.

وتكتسب القطعة أهمية تاريخية إضافية لارتباطها بقصة نجاة داف غوردون وزوجها كوزمو، التي أثارت جدلاً عقب الكارثة.

وشهد المزاد بيع مقتنيات أخرى مرتبطة بالسفينة، بينها تذكرة كانت تتيح مشاهدة مغادرتها ميناء ساوثهامبتون، وبيعت مقابل نحو 52 ألف دولار.

وتعود التذكرة إلى 10 أبريل 1912، وكانت مخصصة لوالدة أحد ركاب الدرجة الثانية، ويليام ديبدن، الذي كان يبلغ 18 عاماً عندما لقي حتفه في الكارثة.

كما بيعت بطاقة بريدية كتبها جاك فيليبس، كبير مشغلي الاتصالات اللاسلكية على متن «تايتانيك»، مقابل نحو 42 ألف دولار.

وكان فيليبس قد أرسل البطاقة إلى شقيقته في 6 أبريل 1912، قبل أيام من غرق السفينة، وتضمنت صورة لها في ميناء ساوثهامبتون.

واشتهر فيليبس بمواصلته إرسال نداءات الاستغاثة إلى السفن القريبة أثناء غرق «تايتانيك»، في محاولة لطلب المساعدة وإنقاذ الركاب.