حقق فريق برشلونة فوزاً مثيراً على ضيفه فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت اليوم (الأحد) على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الإسباني «لا ليغا».

افتتح تاجون بوكانان التسجيل لفياريال في الدقيقة الخامسة، ثم عزز تاني أولواسيي تقدم «الغواصات الصفراء» بعدها بدقيقتين فقط.

وحصل نجم برشلونة لامين يامال على ركلة جزاء، لكنه أهدرها بعدما سدد الكرة في القائم في الدقيقة 23.

وانتفض برشلونة في الشوط الثاني، إذ قلص جيرارد مارتن الفارق في الدقيقة 57، قبل أن يُدرك فيرمين لوبيز التعادل بعدها بأربع دقائق، فيما سجل لاعب فياريال باو نافارو هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة 67، لتكتمل الريمونتادا الكتالونية.

بهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 36 نقطة لينفرد بصدارة الليغا، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه ريال مدريد، بينما تجمد رصيد فياريال عند 15 نقطة في المركز العاشر.