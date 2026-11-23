عاش نجم باريس سان جيرمان ديزيري دوي ليلة عصيبة بدأت بإصابته الخطيرة خلال مواجهة فريقه أمام نيس، أمس (السبت)، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي، قبل أن يتعرض منزله لمحاولة اقتحام عقب عودته من المباراة.

وسجل دوي هدفاً في شباك نيس عند الدقيقة 32، قبل أن يغادر المباراة محمولاً على نقالة، إثر سقوط مفاجئ أثناء محاولته تغيير اتجاهه بالكرة، دون أي احتكاك مع أحد لاعبي الفريق المنافس.

وأعلن باريس سان جيرمان، اليوم، إصابة اللاعب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، مشيراً إلى خضوعه لعملية جراحية قبل نهاية الشهر الجاري.

ولم تكن الإصابة الخطيرة الصدمة الوحيدة التي تعرض لها نجم باريس سان جيرمان في تلك الليلة، إذ فوجئ دوي، فور عودته إلى منزله عقب المباراة، بوجود عناصر من قوات الدرك الفرنسي تحيط بمنزله في ساعة متأخرة من الليل.

وبحسب صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، تسلل عدد من الأشخاص إلى حديقة منزل اللاعب، قبل أن يلوذوا بالفرار بعدما اكتشفوا أن المنزل مأهول بالسكان، فيما لم تُسجل أي آثار لكسر أو اقتحام في المنزل.