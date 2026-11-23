استهل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مشواره مع مانشستر يونايتد بهزيمة ثقيلة أمام ليفربول برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم (الأحد) على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليغ».

تلقى مانشستر يونايتد صدمة مبكرة بطرد لاعبه ليني يورو في الدقيقة الثامنة، بعد عرقلته مهاجم ليفربول ألكسندر إيزاك، الذي كان في طريقه للانفراد بحارس مرمى فريقه.

افتتح دومينيك سوبوسلاي التسجيل لليفربول في الدقيقة العاشرة، بعدما نفذ ركلة حرة من أمام منطقة الجزاء بطريقة رائعة، سكنت الزاوية اليسرى لحارس مانشستر يونايتد سيني لامينز.

وبعدها بثلاث دقائق فقط، أضاف ليفربول الهدف الثاني، بعد عرضية أرضية أرسلها ريو نغوموها من الجانب الأيسر، حولها فلوريان فيرتز إلى الشباك.

وواصل نغوموها تألقه بإضافة الهدف الثالث للريدز في الدقيقة 66، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يختتم فيكتور مونيوز رباعية ليفربول في الدقيقة 82، بعدما انفرد بحارس مانشستر يونايتد وسدد كرة قوية على يساره.

بهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب البريميرليغ، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 8 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.