أكدت وزارة التعليم، أن إجمالي سنوات الدراسة في الابتعاث لدراسة ماجستير تدريس اللغة الصينية ثلاث سنوات منها سنة لدراسة اللغة، وسنتان لبرنامج الماجستير وأشارت إلى أن المبتعثين سيكونون محل متابعة منذ التحاقهم بالبرنامج في جوانب تقدّمهم الدراسي، وتقديم الدعم اللازم حسب اللوائح والأنظمة. وبيّنت الوزارة أن البرنامج يستهدف جميع شاغلي الوظائف التعليمية من حملة درجة البكالوريوس، ولا تقل رتبتهم عن معلم ممارس ويتم التقديم من خلال الخدمة الذاتية في نظام «فارس» عبر أيقونة ابتعاث المعلمين خلال فترة التقديم. وأشارت إلى أنه لا يحق لمن حصل على درجة الماجستير التقديم على البرنامج في تخصص آخر وفقاً لأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ولفتت إلى أن الجامعات الصينية تشترط اجتياز اختبار الكفاءة في اللغة الصينية بمستوى HSK4 أو HSK5. وأوضحت أن المقابلة الأولية ستعقد في الإدارة التعليمية التي يتبع لها المرشح، فيما تجرى المقابلة النهائية في الوزارة ممثلةً في الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية، ويُعد اجتياز المقابلة الشخصية شرطاً أساسياً للقبول النهائي على أن يلتزم المرشح بعد التخرج بتدريس مادة اللغة الصينية وفق احتياج الوزارة في جميع مراحل التعليم العام الثلاث. وأكدت وزارة التعليم أن اختبار تجانس الثقافات اختبار معتمد من المركز الوطني للقياس، يهدف إلى قياس قدرة المرشح للابتعاث على التكيّف، والتجانس مع الثقافات الأخرى ويترتب على انسحاب المبتعث من البرنامج بعد صدور قرار الابتعاث حرمانه من الترشيح لبرامج الابتعاث لمدة زمنية محددة، وفقاً لما نصّت عليه اللائحة والضوابط المنظمة للابتعاث، وقد يُلزم سداد بعض، أو جميع البدلات والمخصصات المالية المصروفة عليه، وفق الحالات المنصوص عليها في المادة (187) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة.