تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، دشّن نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، حزمة من المشاريع التنموية والاستثمارية بمحافظة رابغ، بتكلفة تجاوزت 1.3 مليار ريال، توفر أكثر من 5,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتنوع المشاريع بين القطاعات الصحية والصناعية والتجارية والسياحية، وتشمل إنشاء مجمعين صناعيين لتصنيع وتجميع المركبات والشاحنات الثقيلة وسيارات الدفع الرباعي، على مساحتين تتجاوزان 600 ألف و700 ألف متر مربع، إلى جانب مجمع تجاري وخدمي لمواد البناء على مساحة 100 ألف متر مربع.

كما تتضمن، إنشاء مجمع طبي متكامل على مساحة 137 ألف متر مربع، بسعة 580 سريراً ووحدة، وأكثر من 17 تخصصاً طبياً، إضافة إلى بوليفارد تجاري وترفيهي على مساحة 63 ألف متر مربع، ومشروع سياحي على خور الخرار بمساحة 25 ألف متر مربع.

وفي ملف الإسكان، أطلق مبادرة تسليم وثائق التملك لـ671 مستفيداً من منح الأراضي، ومعالجة 3,878 قطعة أرض ضمن النطاق الأحمر بمخطط المليساء، وتعويض 1,480 مستفيداً بقطع بديلة، إلى جانب توقيع شراكة إستراتيجية لتطوير أرض صناعية بالمخطط على مساحة تتجاوز 1.9 مليون متر مربع.

كما دشّن مشروع إعادة تأهيل مبنى بلدية رابغ، على أرض مساحتها 5,600 متر مربع، وبمساحة مبانٍ تبلغ 3,702 متر مربع، بهدف تحسين بيئة العمل وتطوير الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين.