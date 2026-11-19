لا يمثل تصنيف مجلس القيادة الرئاسي اليمني جماعة الحوثي منظمة إرهابية مجرد موقف سياسي أو رسالة احتجاج، بل يعكس تحولاً في التعامل مع مليشيا حولت السلاح إلى أداة لفرض مشروعها، وتقويض مؤسسات الدولة، وتهديد أمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية.

وتكمن أهمية القانون الجديد، في أنه ينقل المواجهة مع الحوثي إلى مسار أكثر حزماً، يتيح للسلطات الشرعية التعامل معه باعتباره تنظيماً إرهابياً، وملاحقة شبكات تمويله وإمداده، والحد من قدرته على استغلال المؤسسات والموارد لتمويل أنشطتها العسكرية. ويحمل التصنيف رسالة واضحة إلى الأطراف الإقليمية والدولية، بأن التعامل مع الحوثيين لا يمكن أن يستمر بمنطق التطبيع مع الأمر الواقع، أو اختزال الأزمة اليمنية في خلاف سياسي قابل للتسوية، بينما تواصل الجماعة بناء ترسانة عسكرية وتوسيع تهديداتها.

إلا أن القيمة الحقيقية للقرار لن تقاس بصدوره، وإنما بقدرة الحكومة على تحويله إلى إجراءات عملية، تشمل تجميد الأموال والأصول المرتبطة بالجماعة، وملاحقة شبكات التمويل والتهريب، وتعزيز التعاون مع الدول والمؤسسات الدولية لتضييق الخناق على مصادر تسليحها ودعمها.

واللافت أن القانون لا يقتصر على التصنيف السياسي، بل يجرّم الانتماء للجماعة وتمويلها وتجنيد الأطفال وتقديم الدعم العسكري واللوجستي لها، مع وضع ضمانات قضائية لحماية المدنيين والأنشطة الإنسانية والتجارية المشروعة.

المؤكد أنها خطوة مهمة في معركة استعادة الدولة، تحتاج إلى إرادة تنفيذية موحدة، وتحرك دبلوماسي نشط، وتنسيق إقليمي ودولي يحول التصنيف من نص قانوني إلى واقع يحد من قدرات الحوثيين ويمنع استمرار تهديداتهم. فالإرهاب لا يواجه بالتصنيف وحده، بل بتجفيف مصادر قوته ومحاسبة المتورطين في جرائمه.