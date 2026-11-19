ندّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بما تضمنه بيان وزارة الخارجية الإيرانية بشأن الأحكام الصادرة عن القضاء البحريني من ادعاءات وإساءات مرفوضة لمملكة البحرين ومؤسساتها، مؤكداً أن ذلك يمثل تدخلاً في شؤونها الداخلية وتعدياً على سيادة الدولة واستقلال سلطتها القضائية، ومعرباً عن ثقة دول المجلس بنزاهة القضاء البحريني واستقلاله وضماناته القانونية.وأوضح، أن مسارعة إيران للدفاع عن محكوم عليهم في قضية تتعلق بالتخابر لصالحها والارتباط بحرسها الثوري، تكشف طبيعة هذه الصلة، وتعكس استمرار تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المجلس ومحاولاتها إثارة النعرات الطائفية.

وطالب البديوي إيران بالكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين، ووقف اعتداءاتها المتواصلة على أراضيها، التي تمثل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، واحترام سيادة الدول وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وجدد تأكيد تضامن دول المجلس الكامل مع البحرين، ووقوفها إلى جانبها في صون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشدداً على أن أمن البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس، وأن أي اعتداءً على دولة عضو يُعد اعتداءً على دول المجلس كافة، وفقاً لاتفاقية الدفاع المشترك.