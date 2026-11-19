أكد وزير الإعلام اليمني سالم ثابت العولقي، أنه سيتم التعامل مع كل ملف وفق طبيعته وأولويته، والعمل مع العاملين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها بروح الفريق الواحد، والاستفادة مما تحقق خلال السنوات الماضية، مع الانفتاح على النقد والملاحظات والمقترحات التي تساعد على تطوير الأداء. وقال لـ«عكاظ» في أول حوار له بعد تعيينه وزيراً للإعلام: لا ننسى أننا في مرحلة تخوض فيها بلادنا معركة مصيرية مع مليشيا الحوثي الإرهابية، والإعلام إحدى ساحاتها المهمة، وهذا يضاعف مسؤوليتنا في تعزيز فاعلية الإعلام الوطني، وكشف ممارسات المليشيات وانتهاكاتها. مشيراً إلى أن أمامه تحديات كبيرة تراكمت خلال سنوات الحرب، وأثّرت على مؤسسات الدولة عموماً، ومنها المؤسسات الإعلامية التي عانت من شح الموارد وضعف الإمكانات وصعوبات العمل، لكنها لن تكون مبرراً لاستمرار أوجه القصور. وأوضح أن أول ما سيقوم به هو الوقوف على أوضاع الوزارة والمؤسسات التابعة لها، والاستماع إلى قياداتها والعاملين فيها، وتحديد المشكلات والاحتياجات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً. وتطرق وزير الإعلام اليمني، إلى موضوعات مهمة من خلال الحوار التالي:

• نبارك لكم تعيينكم وزيراً للإعلام.. ماذا تعني لكم هذه الثقة؟

•• بداية، أشكركم على التهنئة، وأجدّد تقديري لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، على هذه الثقة التي أعتز بها، وأدرك حجم المسؤولية التي تترتب عليها. بالنسبة لي، هذه الثقة تكليف وطني يتطلب العمل والإنجاز، خصوصاً أننا نتولى هذه المهمة في مرحلة استثنائية تمر بها بلادنا، وتحتاج إلى تضافر الجهود ومضاعفة العمل. النجاح في هذه المهمة لن يتحقق بجهد فردي، وإنما بالتعاون مع قيادات الوزارة والمؤسسات الإعلامية وكوادرها، والاستفادة من خبراتها المتراكمة، والانفتاح على مختلف الكفاءات الإعلامية. أتمنى أن نوفق في ترجمة هذه الثقة إلى نتائج ملموسة، سواء على مستوى تطوير أداء المؤسسات الإعلامية أو تحسين أوضاع العاملين فيها، وتعزيز دور الإعلام في خدمة المواطنين وقضاياهم.

تطوير الإعلام أولوية وطنية

• يأتي هذا التعيين في ظروف بالغة الصعوبة، كيف ستتعاطون مع المهمة؟

•• نحن أمام تحديات كبيرة تراكمت خلال سنوات الحرب، وأثّرت على مؤسسات الدولة عموماً، ومنها المؤسسات الإعلامية التي عانت من شح الموارد وضعف الإمكانات وصعوبات العمل، لكننا لا نريد أن نظل أسرى لهذه الظروف، أو أن نجعل منها مبرراً لاستمرار أوجه القصور، هناك أمور يمكن معالجتها بإمكانات محدودة، وأخرى تحتاج إلى قرارات وموارد وتعاون حكومي، وسنتعامل مع كل ملف وفق طبيعته وأولويته. سنعمل مع زملائنا في الوزارة والمؤسسات التابعة لها بروح الفريق الواحد، ونستفيد مما تحقق خلال السنوات الماضية، مع الانفتاح على النقد والملاحظات والمقترحات التي تساعدنا على تطوير الأداء. ولا ننسى أننا في مرحلة تخوض فيها بلادنا معركة مصيرية مع مليشيا الحوثي الإرهابية، والإعلام إحدى ساحاتها المهمة، وهذا يضاعف مسؤوليتنا في تعزيز فاعلية الإعلام الوطني، وكشف ممارسات المليشيات وانتهاكاتها، وفي الوقت نفسه الاهتمام بقضايا المواطنين وتقديم المعلومات الموثوقة لهم. لدينا طموحات كبيرة، لكننا لا نريد تقديم وعود تتجاوز قدراتنا، سنعمل بما هو متاح، ونسعى إلى توفير ما ينقصنا، ونصارح الجميع بما نستطيع إنجازه وما يحتاج إلى وقت.

معرفة احتياجات الوزارة والمؤسسات

• ما أولى الخطوات التي ستتخذونها ومن شأنها سرعة الاستجابة لاحتياجات المرحلة الحالية؟

•• أول ما سنقوم به هو الوقوف على أوضاع الوزارة والمؤسسات التابعة لها، والاستماع إلى قياداتها والعاملين فيها، وتحديد المشكلات والاحتياجات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً، ولا أعتقد أن من المناسب اتخاذ قرارات قبل الإلمام بالتفاصيل، خصوصاً أن بعض المؤسسات تواجه مشكلات متراكمة، وقد تختلف احتياجاتها وأولوياتها عن غيرها. وفي الوقت نفسه، هناك ملفات لا تحتمل التأجيل، أبرزها تحسين التنسيق الإعلامي بين المؤسسات الحكومية، ورفع جاهزية وسائل الإعلام الرسمية لمواكبة الأحداث، وتطوير آليات التواصل مع الصحفيين والإعلاميين. من القضايا التي سنهتم بها أيضاً تسهيل وصول الصحفيين إلى المعلومات الرسمية، وتعزيز دور المتحدثين الإعلاميين في المؤسسات الحكومية، فالتأخر في تقديم المعلومة يترك فراغاً قد تملؤه الشائعات والمعلومات المضللة. نريد أن تكون وزارة الإعلام أكثر حضوراً وفاعلية، وأن يشعر الصحفي والمواطن بوجود تحسن حقيقي في مستوى التواصل وتوافر المعلومات.

لا يمكن تجاهل نقص الإمكانات

• تعاني وزارة الإعلام من نقص الإمكانات.. كيف ستتغلبون على هذا النقص وبما يمكنكم من معالجة أوجه القصور؟

•• نقص الإمكانات واقع لا يمكن تجاهله، وهو من أبرز التحديات التي تواجه الوزارة والمؤسسات الإعلامية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها الدولة، وسنعمل مع الحكومة والجهات المعنية لتوفير الاحتياجات التشغيلية والفنية الضرورية، وفي المقابل سنراجع كيفية الاستفادة من الموارد المتاحة، وتوجيهها إلى الأولويات الأكثر إلحاحاً. هناك فرص لتحسين الأداء من خلال تطوير الإدارة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات، والاستفادة المشتركة من الإمكانات والخبرات، إلى جانب البحث عن فرص للتدريب والتطوير التقني بالتعاون مع الجهات المهنية المختصة. وبالتأكيد، لا يمكن مطالبة مؤسسة إعلامية بتقديم أداء احترافي دون توفير الحد الأدنى من متطلبات عملها، لكن توفير الموارد وحده لا يكفي إذا لم يصاحبه تحسين في الإدارة وكفاءة استخدام الإمكانات. سنحاول العمل على الجانبين معاً، وندرك أن معالجة بعض المشكلات ستحتاج إلى وقت وتعاون من جهات أخرى في الدولة.

تطوير مستوى التنسيق والتكامل

• تحديات كثيرة، من بينها الفجوة الكبيرة بين الإعلام التقليدي والحربي.. كيف يمكن ردم هذه الفجوة؟

•• نحن بحاجة إلى تطوير مستوى التنسيق والتكامل بين المؤسسات الإعلامية الرسمية والجهات المعنية بالإعلام العسكري والميداني، خصوصاً في ظل التطورات التي تشهدها جبهات القتال، وهناك أحياناً تأخر في وصول المعلومات، أو تفاوت في سرعة التغطية وجودتها، وهذا يستدعي آليات أكثر فاعلية للتواصل وتبادل المعلومات المصرح بنشرها، والاستفادة من خبرات المراسلين والإعلاميين المتخصصين في التغطية الميدانية، لكن علينا الانتباه إلى مسألة بالغة الأهمية، وهي حساسية المعلومات العسكرية، فليست كل معلومة صحيحة صالحة للنشر في أي وقت، وهناك أخبار قد يترتب على نشرها ضرر بالعمليات العسكرية أو سلامة الأفراد. لذلك سنهتم بتعزيز التنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية المختصة، وتطوير مهارات الإعلاميين في التغطية أثناء النزاعات، والتعامل المسؤول مع المعلومات الحسّاسة. وفي جانب آخر، من الضروري أن تواكب مؤسساتنا الإعلامية التحولات الرقمية، وأن تطور أساليب تقديم المحتوى، فالجمهور اليوم يتلقى الأخبار عبر وسائل ومنصات متعددة، ولم يعد ممكناً الاكتفاء بأساليب التغطية التقليدية.

• هناك من يرى أن المؤسسات الإعلامية الرسمية تعاني من الترهل.. كيف ستتعاملون مع هذه المشكلة؟

•• أود التأكيد هنا على نقطة مهمة: تطوير المؤسسات لن يكون على حساب حقوق العاملين فيها أو استقرارهم الوظيفي، نحن ننظر إلى الكوادر باعتبارها أساس أي عملية إصلاح، ونريد أن تكون شريكة في التطوير، فالترهل، إن وجد، لا يعني بالضرورة وجود فائض في الموظفين؛ فقد تكون المشكلة في طريقة الإدارة أو توزيع المسؤوليات أو نقص التجهيزات أو غياب التدريب، وما يهمنا هو أن تؤدي كل مؤسسة دورها بكفاءة، وأن يحصل العاملون فيها على الفرصة والأدوات التي تمكّنهم من تقديم أفضل ما لديهم. سنعمل على تقييم الأداء والاحتياجات، وتحديد جوانب القصور والازدواجية، والاستفادة بصورة أفضل من الكفاءات الموجودة، مع الاهتمام بالتدريب والتأهيل ورفع الإنتاجية.

مهمة تحسين أوضاع الصحفيين

• تطرقتم إلى أنكم ستعالجون أوضاع الصحفيين والإعلاميين والعاملين في القطاع الإعلامي.. ما خطتكم وكيف سيتحقق ذلك؟

•• ندرك أن الصحفيين ينتظرون خطوات عملية تحسن أوضاعهم، وسنبذل جهدنا في هذا الاتجاه، دون أن نعدهم بما لا نملك القدرة على تنفيذه، ونحن نعرف أن كثيراً من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية يعيشون أوضاعاً معيشية ومهنية صعبة، وأن سنوات الحرب تركت آثاراً قاسية على هذا القطاع، فضلاً عما تعرّض له الصحفيون من انتهاكات وتهديدات وملاحقات. هذا الملف سيكون من أولوياتنا، وسنبدأ بحصر المشكلات والمستحقات والحقوق القائمة، ومتابعتها مع الجهات الحكومية المختصة، والعمل على تحسين بيئة العمل، وتوفير فرص التدريب والتأهيل، وتعزيز الحماية المهنية للعاملين في القطاع. معالجة القضايا المالية والمعيشية تحتاج إلى موارد وقرارات حكومية، ولا تستطيع الوزارة منفردة حل جميع هذه المشكلات، لكننا سنعمل على متابعتها والدفاع عن حقوق العاملين بما تسمح به صلاحياتنا والإمكانات المتاحة، وفيما يتعلق بالحريات الصحفية، فإننا نؤمن بحق الصحفي في ممارسة مهنته بحرية ومسؤولية، بعيداً عن التهديد والتعسف، وبما يكفله القانون وأخلاقيات العمل الصحفي. وأود التأكيد أن اهتمامنا لن يقتصر على المؤسسات الإعلامية الرسمية، فالإعلام الخاص والأهلي والمستقل جزء مهم من المشهد الإعلامي الوطني، وسنعمل على تعزيز التواصل والتعاون معه، مع احترام استقلاليته وتعددية الآراء.

نحتاج إلى أداء أكثر فعالية

• هل أنتم راضون عن أداء الإعلام الحكومي اليمني في مواجهة آلة التضليل الإعلامي الحوثية، وما خطواتكم في هذا الاتجاه؟

•• إذا كان السؤال عمّا إذا كان الأداء الحالي يوازي حجم التحدي الذي نواجهه، فإجابتي أننا بحاجة إلى أداء أكثر فاعلية وتأثيراً، وهذا لا ينتقص من الجهود الكبيرة التي بذلتها المؤسسات الإعلامية الرسمية والصحفيون خلال سنوات الحرب، فقد عمل كثير منهم في ظروف صعبة، وأسهموا في كشف جرائم المليشيات الحوثية وانتهاكاتها، لكن علينا أن ندرك أن المعركة الإعلامية تطورت كثيراً، وأن مليشيا الحوثي توظف وسائل الإعلام والمنصات الرقمية والشائعات بصورة منظمة للتأثير على الرأي العام وتضليل المجتمع. ومواجهة ذلك تحتاج إلى تطوير أدواتنا، وتحسين سرعة الاستجابة، وتعزيز قدرات الرصد والتحقق، وإنتاج محتوى إعلامي أكثر تأثيراً، خصوصاً في المجال الرقمي، مع الاهتمام بتوثيق انتهاكات المليشيات وإيصال الحقائق إلى الجمهور المحلي والخارجي. وأعتقد أن أحد أهم التحديات هو تعزيز ثقة المواطن بالإعلام الرسمي، فحين تتأخر المعلومة أو تغيب، يذهب الناس للبحث عنها في مصادر أخرى، وقد يجدون أنفسهم أمام أخبار غير دقيقة أو مضللة. أؤمن بأن مواجهة التضليل لا تتحقق بمجرد الرد على الشائعات، وإنما بوجود إعلام مهني حاضر في الميدان، قريب من الناس وقضاياهم، وقادر على المبادرة وتقديم الحقيقة في وقتها.

الانتقال من تشخيص المشكلات لمعالجتها

• ما أبرز الخطوات المستقبلية التي تحرصون على تحقيقها وعلى وجه السرعة، وما الهدف منها؟

•• نحرص في المرحلة المقبلة الانتقال من تشخيص المشكلات إلى معالجتها وفق أولويات واضحة وخطوات عملية. سنركز في البداية على تحسين أداء المؤسسات الإعلامية الرسمية، ورفع مستوى التنسيق بينها، وتطوير آليات الحصول على المعلومات الحكومية ونشرها، ومعالجة الاحتياجات العاجلة التي تؤثر على سير العمل والإنتاج الإعلامي، وسنعمل أيضاً على وضع برامج لتطوير قدرات الكوادر وتأهيلها، ومساعدة المؤسسات على تحديث أدواتها ومحتواها، وتعزيز حضورها على المنصات الرقمية، إلى جانب متابعة قضايا العاملين وحقوقهم وأوضاعهم المهنية والمعيشية. ومن القضايا التي نوليها أهمية تعزيز العلاقة مع الوسط الصحفي بمختلف مكوّناته، وإيجاد قنوات تواصل مستمرة مع الإعلاميين، والاستفادة من آرائهم وخبراتهم في تطوير القطاع. وسنحرص على أن تكون لدينا أولويات يمكن متابعة تنفيذها وتقييم نتائجها، وأن نراجع ما يتحقق بصورة مستمرة، لأننا نريد أن ينعكس عمل الوزارة على مستوى الأداء الفعلي للمؤسسات. وفي النهاية، طموحنا أن يكون لدينا إعلام رسمي أكثر مهنية وقدرة على التأثير، يحظى بثقة المواطنين، ويعبر عن قضاياهم، ويؤدي دوره الوطني في هذه المرحلة الصعبة. تحقيق ذلك لن يكون بين يوم وليلة، لكن المهم أن نبدأ بخطوات صحيحة، وأن يشعر العاملون في المؤسسات الإعلامية والجمهور بأن هناك تحسّناً حقيقياً يتراكم مع الوقت.