أكد وزير الصحة فهد عبدالرحمن الجلاجل، أن الإنجازات الدولية التي تحققها المنظومة الصحية السعودية تعكس ريادتها وتميزها، وما تشهده من تقدم ملموس في تطوير الخدمات الصحية، وتسهيل وصول المستفيدين إليها، ورفع جودتها وكفاءتها، وتحسين النتائج الصحية وجودة الحياة في مختلف مناطق المملكة.

وثمّن إشادة مجلس الوزراء بما حققته الجهات الحكومية من جوائز عالمية وإقليمية في مختلف المجالات، ومنها القطاع الصحي، مؤكداً أن هذه الإنجازات تجسد ما تحظى به منظومة الصحة من دعم وتمكين من القيادة، وما تشهده المملكة من تقدم متسارع في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأشار إلى أن حصول 40 مركزاً متخصصاً في رعاية الجلطات القلبية والسكتات الدماغية، ضمن التجمعات الصحية العشرين، على اعتماد دولي من جمعية القلب الأمريكية، منها 30 مركزاً بالمستوى الشامل، يمثل إنجازاً نوعياً في تطوير الرعاية التخصصية، وتعزيز جاهزية المنشآت الصحية وسرعة الاستجابة للحالات الحرجة، بما يسهم في تحسين فرص النجاة والتعافي والحد من المضاعفات الصحية.

وأضاف، أن حصول القطاع الصحي السعودي على 36 جائزة دولية في تجربة العميل، منها 29 جائزة للصحة القابضة والتجمعات الصحية التابعة لها، ضمن جوائز تجربة العميل الدولية 2026 (ICXA) في لندن، يعكس التقدم في تطوير تجربة المستفيدين وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي والتميز المؤسسي، وسط منافسة مع مؤسسات وشركات عالمية من مختلف القطاعات. وأوضح، أن هذه الإنجازات تجسد أثر التحول الصحي في الانتقال من تطوير الأنظمة والخدمات إلى تحقيق نتائج ملموسة للمستفيدين، من خلال تطبيق نموذج الرعاية الصحية السعودي، وتوسيع نطاق الخدمات التخصصية، وتعزيز التكامل بين مستويات الرعاية، بما يسهم في تحسين رحلة المريض، وتقديم رعاية أكثر أماناً وجودة، وتقريب الخدمات الصحية من المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.