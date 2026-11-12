أطلقت وزارة البلديات والإسكان، لائحة اشتراطات محلات العصائر ومنحت المنشآت القائمة مهلة تصحيحية 180 يوماً للمعالجة. وسمحت بإقامتها في مواقف السيارات بالمجمعات التجارية. وشدّدت اللائحة ألا تبقى الأغذية المبردة خارج الثلاجة أكثر من (20) دقيقة أثناء نقلها إلى مكان التخزين على أن تكون منطقة التقديم واضحة لمتلقي الخدمة أو مفصولة بزجاج شفاف ولا تتم تغطيتها أو حجبها ويحظر على المحلات وضع لافتات تحذيرية لمنع الوقوف.

كما تلزم اللائحة المحلات بالتخلص من مكوّنات الأغذية إذا ظهرت عليها أي علامات فساد كتغيير اللون والطعم والرائحة والقوام، وعند انقطاع الكهرباء يجب التخلص من كل الأغذية المبردة التي تعرّضت لدرجة حرارة تتجاوز (4) درجات مئوية لأكثر من ساعتين، ويحظر على العاملين استخدام الألواح الخشبية أو سكاكين بمقابض خشبية في تقطيع الفواكه والخضراوات، وتستبدل بألواح وسكاكين بمقابض مصنوعة من مواد آمنة مثل اللدائن. ويمنع تخزين الأغذية ومكوّنات الأغذية والمعدات ومواد التعبئة في غرف تبديل ملابس العاملين، أو الخزانات الخاصة بهم أو دورات المياه أو الغرف الميكانيكية وفي أماكن تخزين الكيماويات أو المبيدات.

وفي حالات تذوق العاملين للأغذية شدّدت اللائحة على استخدام الأدوات النظيفة والمطهرة ويجب تنظيف الأدوات وتطهيرها فوراً قبل وبعد التذوق، ويُحظر تذوق المنتج نفسه مرتين باستخدام الأدوات نفسها. وفي حال تبيّن للمنشأة الغذائية أن أحد الأغذية أو المكوّنات يُحتمل أن يكون غير آمن أو غير صالح للاستهلاك، فيجب اتخاذ إجراء فوري للسيطرة على المكونات المعيبة والأطباق المحضرة منها وفصل أي منتج معيب متبقٍ.

وألزمت اللائحة المنشأة الغذائية إبلاغ الجهات المختصة في حال إصابة أكثر من موظفين اثنين بالإسهال أو القيء أثناء وجودهم في بيئة العمل.

وألزمت اللائحة العاملين بارتداء الملابس النظيفة التي تؤمّن مظهراً مهنياً لائقاً ويتناسب مع مهامهم وعدم استخدام المنشأة للسكن، ويجب على العاملين في إعداد وتحضير الأغذية ارتداء القفازات ولا يُلزم بها العاملون على الأفران أو مصادر الحرارة العالية.

ويمنع تذوق الأغذية باستخدام الأصابع ولمس الشعر أو أجزاء أخرى من الجسم مثل الأنف أو العين أو الأذن أو ارتداء ساعات اليد أو الحلي واستخدام أدوات التجميل مثل الأظافر أو الرموش الصناعية أو طلاء الأظافر.