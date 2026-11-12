استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة، أمس، مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة تركي فيصل المطيري.

واطلع خلال اللقاء على تقرير الأداء السنوي لفرع الهيئة بالمنطقة خلال الفترة الماضية، والدور الذي يضطلع به في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر الوعي بها.

ونوّه أمير تبوك بجهود هيئة حقوق الإنسان، وما تقدّمه من مخرجات ونهج لحفظ الحقوق، مؤكداً على ما تحظى به أعمال الهيئة من دعم واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.