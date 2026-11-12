أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، أن مؤتمر ومعرض الحج حقق نقلة نوعية كبيرة منذ انطلاقته عام 2022م، إذ تجاوز نموه 5 أضعاف، مشيراً إلى ارتفاع عدد الشركات والجهات المشاركة من 84 جهة في النسخة الأولى إلى نحو 520 جهة في النسخة السادسة، فيما ارتفع عدد الزوّار من قرابة 14 ألفاً إلى أكثر من 200 ألف زائر متوقع، بمشاركة دولية تجاوزت 150 دولة.

واختتمت أمس (الأربعاء)، أعمال النسخة السادسة من المؤتمر والمعرض بجدة، وسط مشاركة دولية واسعة وحضور قيادات ووزراء ومفتين، وشهدت إبرام شراكات وتعاقدات لخدمة ضيوف الرحمن، واستعراض أحدث الحلول التقنية والتشغيلية لتطوير منظومة الحج والعمرة.

التحوّل الرقمي في تجربة النسك

وناقشت جلسة حوارية بعنوان «التحوّل في تجربة ضيوف الرحمن عند أداء النسك» دور التكامل التقني بين المنصات الوطنية، ومنها «نسك» و«أبشر» و«توكلنا»، في تسهيل الإجراءات وتبادل البيانات وتقليل تكرار إدخال المعلومات، إلى جانب اعتماد بطاقة «نسك» هوية موحدة للحاج.

واستعرضت الجلسة توظيف الذكاء الاصطناعي والمستشعرات الذكية في تطوير الخدمات، ومنها العد الآلي للأشواط وتحديد المرافق والمسارات، وإثراء تجربة الزوّار بالمعالم والمكتبات والمعارض المرتبطة بالحرمين الشريفين.

كما سلّطت الضوء على مبادرة «طريق مكة» التي تتيح إنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم قبل وصولهم إلى المملكة، من التأشيرات والخصائص الحيوية والجوازات إلى ترميز الأمتعة وترتيبات النقل والسكن. واستفاد من المبادرة نحو 390 ألف حاج خلال موسم حج 1447هـ، من 10 دول عبر 17 منفذاً دولياً، فيما تجاوز إجمالي المستفيدين منذ إطلاقها مليوناً و250 ألفاً.

وشملت الجهود توظيف أكثر من 120 منصة خدمة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، أسهمت في خفض زمن معالجة مستندات الحاج إلى 40 ثانية، إلى جانب تطوير خدمات تراعي احتياجات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها منصة «تنقّل» التي توفر خدمات تنقل مجانية للمستفيد ومرافقه.

التخطيط المروري وسلامة الحجاج

وفي جانب السلامة، أكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء المهندس علي محسن الزهراني، أهمية التخطيط المروري الاستباقي والتكامل بين الجهات، وتوظيف الإمكانات التقنية والميدانية لتعزيز انسيابية التنقل ورفع كفاءة الاستجابة وتحقيق أعلى مستويات السلامة لضيوف الرحمن، وذلك خلال جلسة «القيادة الميدانية لأمن وسلامة ضيوف الرحمن»، التي ناقشت إدارة الحشود وتنظيم الحركة المرورية في المشاعر المقدسة ورفع الجاهزية للتعامل مع المتغيّرات الميدانية.