ناقش ملتقى نظّمته الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بعنوان «الذكاء الاصطناعي: قضايا معاصرة وأحكام شرعية»، ثلاثة محاور علمية شملت الدراسات الفقهية والأصولية والقضائية، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الدراسات العليا الثاني، المقام تحت شعار «من التمكين إلى الأثر» بمقر الجامعة.

واستعرض الملتقى، من خلال خمس أوراق بحثية، عدداً من القضايا والأحكام الشرعية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأثر التقنيات الحديثة في العقود والضمان والفتاوى والقضاء.

وتناولت الأوراق البحثية دور القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية في ضبط استخدامات الذكاء الاصطناعي، وأثر هذه التقنيات في العقود والضمان، إلى جانب القضايا الفقهية والأصولية والقضائية المرتبطة بتطبيقاتها.