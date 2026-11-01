أثمرت 10,132 حملة ضبط رقابية نفذتها الهيئة السعودية للمهندسين من أول يناير حتى سبتمبر الماضي، عن كشف جملة من المخالفات الهندسية في مدن عدة، وتمحورت المخالفات في عدم ذكر اسم المعتمد مهنياً ودرجته ورقم اعتماده على الأعمال وعدم التقيد بالمهن الهندسية المعتمدة في الترخيص ومزاولة العمل الهندسي بعد انتهاء الترخيص وفتح فرع دون الحصول على موافقة الهيئة ومزاولة أي من المهن الهندسية دون الحصول على الاعتماد المهني.واستهدفت الحملات الرقابية حماية المهنة والتحقق من الالتزام بنظام مزاولة المهن الهندسية في السعودية. وأبلغت الهيئة، أنّ الجولات الرقابية شملت أكثر من 150 مدينة ومحافظة إذ غطت أعمال الرقابة والتفتيش 13 منطقة إدارية.