استكمل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أعمال نثر البذور البرية والرعوية الملائمة لطبيعة البيئة المحلية في حائل، وأوضح المركز، أن نثر البذور يُعد من الوسائل الفعالة لتأهيل الأراضي المتدهورة وتحسين إنتاجيتها، إذ تُستخدم آلات وفّرها المركز لنثر بذور النباتات البرية والرعوية، مع اختيار الأنواع المحلية الملائمة لكل نظام بيئي، بما يسهم في المحافظة على الأصول الوراثية للنباتات وتعزيز قدرتها على التكيف مع الظروف البيئية المحلية، إلى جانب تحديد مواقع النثر وفق معايير بيئية مناسبةً.

وبيّن، أن المواقع التي شملتها أعمال نثر البذور في حائل تضمنت أبو نمر، وعثمر (1)، وعثمر (2)، والعقلة، ومحطة قطار سار بحائل، فيما شملت أبرز الأنواع النباتية الطلح النجدي، والرمث، والشنان، والفرس، والضمران، والرغل، والشيح، والقيصوم، والشعران.