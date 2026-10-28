أعلنت وزارة الخارجية إتاحة برنامج Global Entry للسعوديين، وهو أحد برامج المسافر الموثوق (Trusted Traveler Programs)، التابعة لوكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، ويتيح البرنامج تسريع إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة عبر المسارات المخصصة للمسافرين الموثوقين، بعد استيفاء متطلبات البرنامج والحصول على الموافقات اللازمة. ويقدم البرنامج، الذي يأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، العديد من المزايا أبرزها توفير تجربة سفر أكثر سرعة وسلاسة عند السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتقليل أوقات الانتظار أثناء إجراءات الدخول والتفتيش الأمني.

ويمكن للسعوديين الراغبين في الانضمام إلى البرنامج التقديم إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لبرامج المسافر الموثوق: https://ttp.dhs.gov/، بعد استيفاء المتطلبات الأولية، علماً بأن مدة صلاحية العضوية في البرنامج تصل إلى 5 سنوات.

كما يمكن للمواطنين المنضمين إلى البرنامج الاستفادة من مزايا برنامجي (Global Entry) و(TSA PreCheck)، ضمن عضوية واحدة، إذ يغطي البرنامج أكثر من 200 مطار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع أكثر من 80 شركة طيران مشاركة.