أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي عن تقدير الشعب اليمني وامتنانه للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدّمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وشملت مختلف المناطق والمحافظات دون تمييز، مؤكداً أن مواقف المملكة ستظل محفورة في ذاكرة الأجيال اليمنية.

جاء ذلك خلال زيارته مقر المركز في الرياض، وأشاد العليمي بمشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، فيما أوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله عبدالعزيز الربيعة، أن المركز نفّذ 4,525 مشروعاً في 113 دولة، بقيمة تجاوزت 8.638 مليارات دولار، منها 1,238 مشروعاً في اليمن بتكلفة تجاوزت 4.821 مليارات دولار، بمشاركة 362 منظمة أممية ودولية ومحلية. وأضاف أن مساعدات المملكة للشعب اليمني خلال السنوات العشر الماضية تجاوزت 29 مليار دولار.

زيادة الدعم الإنساني

وأشار الربيعة، إلى توجيه القيادة بزيادة الدعم الإنساني لجميع مناطق اليمن، خصوصاً مناطق النزوح والأكثر احتياجاً، بالتزامن مع انطلاق عملية «فجر اليمن» ، معلناً تدشين حزمة جديدة من المشاريع الإغاثية والإنسانية. كما دعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى وضع حد لانتهاكات المليشيات الحوثية، والضغط لفتح معابر إنسانية لإغاثة السكان في تعز، في ظل منع وصول المساعدات واحتجاز العاملين الإنسانيين واستهداف الإغاثة.

واطّلع الرئيس العليمي، على عرض عن المساعدات السعودية المقدمة إلى 175 دولة، بقيمة تجاوزت 145 مليار دولار، شملت مشاريع في التعليم والصحة والأمن الغذائي، منها 568 مشروعاً للمرأة بقيمة تجاوزت 585 مليون دولار، و559 مشروعاً للطفل بقيمة تجاوزت 806 ملايين دولار، إلى جانب برامج «كفاك» لإعادة إدماج الأطفال المرتبطين سابقاً بالنزاع، و«مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والمشروع السعودي للأطراف الاصطناعية.

وعقد الرئيس العليمي والربيعة، اجتماعاً بحثا خلاله سبل تعزيز العمل الإنساني والإغاثي في اليمن، ثم شهدا تدشين حزمة مشاريع جديدة و100 برنامج تطوعي سعودي في مختلف المحافظات اليمنية، يستفيد منها 265 ألف فرد. وشملت المشاريع توزيع 250 ألف سلة غذائية، و25 ألف حقيبة إيوائية و17,500 خيمة، وتأمين 16.68 مليون لتر من مياه الشرب للنازحين في لحج وتعز وعدن، إلى جانب توزيع 5 آلاف سلة غذائية و9,960 علبة حليب أطفال، وتوفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، وإنشاء مجمع سكني للنازحين في حجة يضم 232 منزلاً مزودة بالطاقة الشمسية والمرافق الخدمية.

وبلغ إجمالي المستفيدين من المشاريع 3.435 ملايين فرد.

وتضمّنت البرامج التطوعية مبادرات «نبض السعودية» لجراحات القلب، و«نور السعودية» لمكافحة العمى، و«سمع السعودية» لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي، وبرامج الجراحات المتخصصة والتدريب والتعليم والتمكين الاقتصادي.

واختتم الرئيس العليمي، زيارته بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد سعيد آل جابر، وسفير اليمن لدى المملكة سالم

صالح بن بريك، وممثلي المنظمات الأممية، وعدد من قيادات المركز، بجولة في مكاتب شركاء المركز من المنظمات والهيئات الدولية، اطّلع خلالها على طبيعة عملهم المشترك مع المركز.