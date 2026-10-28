تتصدى منظومات الدفاع الجوي السعودية بقوة وبسالة للمحاولات اليائسة لمليشيا الحوثي الإرهابية التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمدن والأعيان المدنية والمنشآت في المملكة، واستطاعت المنظومة الجوية اليقظة إحباط المحاولات اليائسة لضمان سلامة الآمنين ممن استهدفتهم صواريخ ومسيّرات الحوثي الإجرامية.

إن نجاح منظومات الدفاع الجوي في تحييد التهديدات الحوثية يؤكد بجلاء قدراتها الكبيرة ومهارتها في التصدي ووقوفها حائط صد منيع وصلب ضد أي عدوان أو تصعيد يستهدف الآمنين في الأراضي المقدسة والمدن والمنشآت المدنية.

وفي هذا السياق أشاد مجلس الوزراء في جلسته أمس (الثلاثاء) برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بيقظة المنظومة الجوية السعودية وقدراتها العالية في مواجهة العدوان، مجدّداً التأكيد أن المحاولات الآثمة عدوان على سيادة البلاد وحرمة المقدسات الإسلامية وانتهاك سافر لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة، وأن السعودية ستقف بحزم وشدة ضد كل هذه المحاولات اليائسة وردع الاعتداءات والمحاولات بلا تهاون.