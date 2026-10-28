حددت وزارة التعليم، آلية بداية احتساب دقائق التأخير الصباحي ووقت الانصراف للموظفين بالمدارس وذلك ضمن سياسات متابعة الدوام، وتضمّنت آلية بداية احتساب دقائق التأخير الصباحي مع بداية الاصطفاف الصباحي، وإثبات وقت الانصراف بنهاية اليوم الدراسي.

وكشفت الآليات والإجراءات المنظمة لتطبيق حضوري 1448هـ، عن جوانب عدة أهمها عوائق تطبيق حضوري، والتي تتضمّن تكليف منسق التطبيق لمتابعة العوالق وتوثيقها، وعند حدوث عائق يرفع الموظف بلاغاً فنياً فوراً من حسابه، ويتم التنسيق مع المدير المباشر والرفع عبر الدعم، ويتضمّن البلاغ اسم الموظف وهويته واسم المدير المباشر ووصف المشكلة.

كما تضمّنت الآليات إثبات الحضور والانصراف، ويكون إثبات الحضور والانصراف عبر تطبيق حضوري فقط، ولا يعتد بوسيلة أخرى إلا للفئات المستثناة نظاماً، وتثبت الفئات المستثناة دوامهم في السجل الورقي وفق التعليمات، ويتابع المدير المباشر التفعيل والاعتماد والالتزام بساعات العمل.

وأوضحت وزارة التعليم آلية الغياب والتأخر والانقطاع، ويتم توجيه مساءلة للموظف عند الغياب وفق النموذج المعتمد، ويتم رفع الغياب دون عذر عبر صلاحية المدير في فارس مع المرفقات، وتجمع دقائق الهدر وعند بلوغ 420 دقيقة تستكمل الإجراءات النظامية، وإذا بلغ الغياب 15 يوماً متصلةً دون عذر مشروع يعد محضر انقطاع. وفي شأن الإجازات والاستئذانات، تدخل جميع الإجازات عبر نظام فارس مع سرعة اعتمادها، ولا يعتمد الاستئذان الشخصي ليوم كامل، وعند الاستئذان الرسمي يتطلب إرفاق موافقة صاحب الصلاحية، ويشمل ذلك الانتداب ومهمة العمل والتدريب.

وشدّدت وزارة التعليم على التعاون والمتابعة مع وحدة متابعة دوام الموظفين أثناء الجولات الرقابية، وتسهيل مهام موظفي الوحدة وتكليف مرافق لهم عند الحاجة، وتزويد الوحدة بالإحصاءات والبيانات والتقارير المطلوبة. وبيّنت أهمية الربط في نظام فارس بالتأكد من ربط جميع منسوبي المدرسة بحساب المدير المباشر في نظام فارس، وعند رفع نموذج الربط للموظف فور مباشرته العمل، وعند تكليف مدير جديد تستكمل نماذج تسليم الصلاحية وترفع للجهة المختصة، وعند ظهور أسماء لا تتبع ملاك المدرسة تخاطب الموارد البشرية فوراً.