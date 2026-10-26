استقبل نائب أمير منطقة عسير الأمير خالد بن سطام بن سعود، في مكتبه اليوم، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة العميد علي بن عبدالله السرحان، بمناسبة تعيينه قائداً للقوة بالمنطقة.

وهنأ الأمير خالد بن سطام، العميد السرحان بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهامه ومسؤولياته، ومشيداً بالدور الذي تضطلع به قوات أمن المنشآت في حماية المنشآت الحيوية، وتعزيز أمنها وسلامتها، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته.

وأكد نائب أمير منطقة عسير أهمية مواصلة العمل والتكامل مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية الأمنية، وتعزيز كفاءة الأداء في تنفيذ المهام والمسؤوليات الموكلة لقوات أمن المنشآت بالمنطقة.

وأعرب العميد السرحان عن شكره وتقديره لنائب أمير منطقة عسير على ما حظي به من استقبال وتوجيهات، مؤكداً حرصه على بذل المزيد من الجهود، والعمل على تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية في أداء المهام الموكلة إليه.