واصلت القوات الخاصة للأمن والحماية جهودها في التصدي للممارسات المخالفة للأنظمة البيئية، بعدما ضبطت مواطناً ومقيماً من الجنسية الباكستانية لاستغلالهما الرواسب بصورة مخالفة لنظام البيئة في منطقة تبوك.

وأوضحت القوات أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، إلى جانب ضبط معدتين كانتا تُستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة، ضمن أعمال المتابعة والرقابة الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية والحد من التجاوزات البيئية.

وأكدت أهمية الإبلاغ عن أي ممارسات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

وشددت القوات الخاصة للأمن والحماية على أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة، داعيةً الجميع إلى التعاون والإسهام في المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية ودعم الجهود الرقابية في مختلف مناطق المملكة.