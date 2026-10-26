بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس ألكساندر فان دير بيلين الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لألكساندر فان دير بيلين، ولحكومة وشعب جمهورية النمسا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس ألكساندر فان دير بيلين الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لألكساندر فان دير بيلين، ولحكومة وشعب جمهورية النمسا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.