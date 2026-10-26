قبل أيام من الموعد المقرر لطرح ألبومه الغنائي الجديد، كشف الفنان المصري أحمد سعد عن تعرض صوته لإجهاد شديد أعاق استكمال تسجيل عدد من الأغنيات، ما وضع موعد إصدار العمل أمام احتمالات التأجيل أو طرح جزء منه فقط.

تفاصيل الأزمة

وتحدث سعد عن أزمته عبر مقاطع فيديو نشرها على حساباته الرسمية بموقعي «إنستغرام» و«فيس بوك»، موضحاً أن صوته تأثر عقب إحياء عدد من حفلات الزفاف، وأنه لم يتمكن من تسجيل جميع أغنيات الألبوم، رغم إعلانه طرحه الأربعاء المقبل.

وقال سعد: «صوتي راح وتعبان جداً ومش عارف أتكلم، وعندي ألبوم المفروض ينزل يوم الأربعاء اللي جاي، وفي أغاني لسه ما غنيتهاش»، معرباً عن حزنه لعدم قدرته على استكمال العمل الذي وصفه بأنه الأهم في مسيرته الفنية.

هل يؤجل أحمد سعد ألبومه؟

ويدرس الفنان المصري خيارين للتعامل مع الأزمة، أولهما تأجيل طرح الألبوم حتى يتمكن من استكمال تسجيل أغنياته، والثاني الاكتفاء بإطلاق أغنية أو اثنتين في الموعد المحدد، على أن يحسم قراره خلال الأيام المقبلة وفقاً لتطورات حالته الصوتية.

وتأتي الأزمة بالتزامن مع خطة سعد لتقديم خمسة ألبومات بألوان موسيقية متنوعة، فيما يترقب جمهوره قراره النهائي بشأن موعد إصدار العمل الجديد.

الحصول على العضوية الشرفية لنقابة المهن التمثيلية

وفي سياق آخر، حصل أحمد سعد على العضوية الشرفية لنقابة المهن التمثيلية، بقرار من النقيب أشرف زكي، تقديراً لمشاركته في حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان النقابة للمسرح المصري، وتقديمه أغنية «أبطال قلوبنا»، التي تحتفي بنجوم الأدوار الثانوية في الفن المصري.

«أبطال قلوبنا» تحتفي بنجوم الأدوار الثانوية

وجاءت الأغنية خصيصاً للمهرجان، بكلمات أيمن بهجت قمر وألحان عزيز الشافعي، تكريماً للفنانين الذين أسهموا بأدوارهم في نجاح أعمال فنية عديدة، وتركوا بصمات لدى الجمهور، رغم عدم تصدرهم أدوار البطولة.