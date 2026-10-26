ارتوت أجزاء من منطقة تبوك بأمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، شملت اليوم مركز شقري وضواحيه، وسط أجواء مطرية شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية.

كما هطلت مساء أمس وفجر اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركزي القليبة والمعظم والمواقع التابعة لهما؛ ما أسهم في تلطيف الأجواء وإنعاش عدد من المواقع بالمنطقة.

جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.