دعا المتحدث الرسمي للجوازات المقدم ناصر العتيبي، اليمنيين المشمولين بمبادرة تصحيح الأوضاع إلى سرعة استكمال إجراءاتهم خلال المهلة المحددة، للاستفادة من التسهيلات المقدمة لهم، مؤكداً أن المبادرة تستمر 60 يوماً، عبر 23 موقعاً في إدارات جوازات المناطق، مع إتاحة استكمال الإجراءات إلكترونياً لعدد من الفئات المستفيدة، وفقاً لحالة كل مستفيد.

المقدم ناصر العتيبي

أوضح العتيبي لـ«عكاظ» أن المستفيدين الذين لا يحملون جوازات سفر أو وثائق سفر يمنية يتعين عليهم مراجعة مقرات التصحيح لاستكمال إجراءاتهم، إذ يجري استقبالهم وتنظيم دخولهم، ثم إحالتهم إلى ممثلي السفارة اليمنية للتحقق من الوثائق التي يحملونها ومطابقتها مع المستندات والبيانات الرسمية، قبل انتقالهم إلى صالة إنهاء الإجراءات.

وبيّن المتحدث أن إجراءات هذه الفئة تُنجز خلال وقت وجيز، ويُمنح المستفيد تأشيرة زيارة مجانية لمدة 6 أشهر. مشيراً إلى وجود ممثلين للسفارة اليمنية في مواقع التصحيح، والتنسيق بينهم وبين مسؤولي الجوازات لتسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.

وأضاف أن الخدمات الإلكترونية تشمل حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها منتهية الصلاحية، وحاملي هوية زائر المنتهية صلاحيتها، والمقيمين الذين انتهت صلاحية إقاماتهم، إضافة إلى المتغيبين عن العمل، و يمكن لهذه الفئات استكمال إجراءاتها عبر المنصات الرسمية للجهات المختصة.

وأشار العتيبي إلى أن المقيمين المنتهية إقاماتهم يمكنهم إتمام إجراءاتهم إلكترونياً، مع إتاحة الانتقال إلى صاحب عمل آخر أو الحصول على تأشيرة خروج نهائي، بحسب رغبتهم، موضحاً أن الحاصل على تأشيرة خروج نهائي يمكنه المغادرة دون قيود تمنعه من دخول المملكة لاحقاً.

وفي ما يتعلق بالمتغيبين عن العمل، أفاد بأن إجراءاتهم تُستكمل عبر المنصات الرقمية لوزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والداخلية، بما يتيح إلغاء بلاغ التغيب والانتقال إلى صاحب عمل آخر يحتاج إلى خدماتهم.

يمنيون لـ«عكاظ»: تصحيح أوضاعنا يفتح لنا باب الاستقرار

في انتظار التصحيح

عبّر مستفيدون يمنيون من مبادرة تصحيح الأوضاع عن سعادتهم بالتسهيلات المقدمة لهم، مثمّنين حسن الاستقبال وسرعة إنجاز معاملاتهم في أحد مراكز التصحيح التابعة للجوازات، ومعربين عن تطلعهم إلى تسوية أوضاعهم والانتقال إلى مرحلة أكثر استقراراً.

وقال أحد المستفيدين لـ«عكاظ» إن معاملته أُنجزت بسهولة، معرباً عن تقديره للجهود المبذولة وحسن التعامل الذي وجده خلال استكمال الإجراءات.

من جانبها، أعربت مستفيدة يمنية عن فرحتها بتصحيح وضعها، متطلعة إلى استكمال الإجراءات وتنظيم شؤون حياتها، بما يتيح لها البحث عن فرصة عمل والاستفادة من الخدمات المتاحة بصورة نظامية.