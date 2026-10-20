اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة تطبيق توقيت الدوام الشتوي في جميع مدارس التعليم العام بمحافظة جدة ورابغ وخليص والكامل، اعتباراً من (الإثنين) القادم الموافق 15 / 5 / 1448هـ، وذلك وفق التنظيمات المعتمدة للمواعيد الدراسية خلال فصل الشتاء.

ويأتي تطبيق التوقيت الشتوي ضمن تنظيم اليوم الدراسي بما يتناسب مع التغيرات الموسمية، ويحقق انتظام سير العملية التعليمية في مدارس البنين والبنات.