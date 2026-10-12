كشفت المديرية العامة للجوازات، عن تمديد تأشيرة الزيارة منتهية الصلاحية وهوية زائر منتهية الصلاحية آلياً، دون الحاجة إلى المراجعة بشرط توفر جواز سفر يمني ساري الصلاحية.

أوضحت المديرية، أن تصحيح الوضع لمن مسجل ضده بلاغ تغيب يتم عن طريق إلغاء بلاغ التغيب ونقل الخدمات إلى صاحب عمل آخر بحاجة إلى خدماته عبر المنصات الرقمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (منصة قوى للعمالة المهنية، ومنصة مساند للعمالة المساندة)، بشرط توفر جواز سفر يمني ساري الصلاحية ووجود فحص طبي.

وأكد متحدث الجوازات المقدم ناصر مسلط العتيبي لـ«عكاظ»، أن تصحيح أوضاع اليمنيين الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية يشمل فئات متعددة وفق ضوابط وإجراءات محددة لكل حالة.

وأضاف، أنه سيتم منح من لا يحملون وثائق أو جوازات سفر يمنية تأشيرات زيارة مجانية لمدة 6 أشهر، بعد حجز موعد عبر «أبشر» وإثبات الجنسية اليمنية.

وأوضح العنزي، أن تمديد تأشيرات حاملي هوية زائر أو تأشيرات الزيارة المنتهية إلكترونياً لمدة 6 أشهر، مع إتاحة نقل خدمات بعض الفئات عبر المنصات الرقمية دون مراجعة الجوازات.

وبينت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن لمن يجد له عملاً ممن تم منحه تأشيرة الزيارة الاستثنائية الحصول على إقامة نظامية، وذلك خلال فترة سريان التأشيرة، ويشترط لذلك توفر جواز سفر يمني ساري الصلاحية ووجود فحص طبي.

وأكدت الجوازات، على تمديد تأشيرة الزيارة منتهية الصلاحية وهوية زائر منتهية الصلاحية آلياً، دون الحاجة إلى المراجعة بشرط توفر جواز سفر يمني ساري الصلاحية.

حجز موعد للمراجعة

وعن وضع الإقامات المنتهية، بينت الجوازات، أنه يتم الانتقال إلى صاحب عمل بحاجة إلى خدماته عن طريق المنصات الرقمية لوزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (منصة أبشر)، ومنصة قوى للعمالة المهنية، ومنصة مساند للعمالة المساندة، دون الحاجة إلى المراجعة، بشرط توفر جواز سفر يمني ساري الصلاحية ووجود فحص طبي.

وبينت الجوازات، أن الإجراءات لتصحيح أوضاع اليمنيين الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية الذين ليس لديهم وثائق أو جوازات سفر، فيجب إحضار وثائق تثبت الجنسية اليمنية، سواء جواز سفر أو وثيقة سفر صادرة من سفارة بلدهم، وحجز موعد إلكتروني عبر منصة «أبشر» واختيار موقع التصحيح وحجز موعد للمراجعة في الوقت والموقع المحدد.