ارتفع عدد العاملين في المهن الثقافية بالسعودية إلى 283 ألف عامل وعاملة خلال 2025م، بزيادة 21 ألفاً ونمو 8%، فيما سجلت إيرادات السينما 921.3 مليون ريال، وبلغت مبيعات التذاكر 18.77 مليون تذكرة. في المقابل، تراجع عدد السيّاح المشاركين في الأنشطة الثقافية من 50 مليوناً إلى 45 مليون سائح، بانخفاض يقارب 10%.

جاءت هذه المؤشرات في تقرير «الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية 2025م: عقد من الرؤية»، الصادر عن وزارة الثقافة، الذي رصد تطورات التوظيف والاقتصاد الإبداعي والمشاركة الثقافية والسياحة والسينما، كاشفاً تفاوت النمو بين القطاعات وتغير أنماط الاستهلاك الثقافي.

المتاحف الأعلى نمواً في التوظيف

تصدّرت المتاحف القطاعات الثقافية نمواً في أعداد العاملين بنسبة 58%، تلتها المسرح والفنون الأدائية بـ33%، والأفلام بـ32%، والمكتبات بـ29%، فيما استحوذ قطاعا فنون الطهي والأزياء على نحو 75% من إجمالي العاملين في المهن الثقافية.

وبلغ معدل التوطين في المهن الثقافية 8.5%، وارتفع إلى 36% عند استبعاد مهن الطهي والأزياء وتصفيف الشعر. ومثلت النساء 10% من إجمالي العاملين في المهن الثقافية، لترتفع النسبة إلى 22.2% بعد استبعاد تلك المهن، فيما بلغت مشاركة المرأة بين السعوديين العاملين في القطاع 50.7%.

وجغرافياً، تركز 78% من العاملين في الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، وتصدرت الرياض كثافة التوظيف الثقافي بواقع 1,324 عاملاً لكل 100 ألف نسمة، مقابل متوسط وطني يبلغ نحو 860 عاملاً.

السينما تستعيد النمو

ارتفعت مبيعات التذاكر السينمائية بنسبة 7.2% إلى 18.77 مليون تذكرة، فيما زادت الإيرادات 8.9% إلى 921.3 مليون ريال، بعد تراجع القطاع في 2024. وأرجع التقرير جانباً من التعافي إلى مبادرات وتدخلات تنظيمية أسهمت في خفض متوسط سعر التذكرة إلى 49 ريالاً.

ورغم نمو المبيعات، تصدرت المنصات الافتراضية تفضيلات مشاهدة الأفلام بنسبة 44.9%، مقابل 17.8% لدور السينما، انخفاضاً من 21% في 2023. كما تصدرت منصات الفيديو الرقمية وسائل الاستماع إلى الموسيقى بنسبة 31.3%، بينما حافظ الكتاب الورقي على مكانته وسيلةً مفضلة للقراءة الحرة بنسبة 38%، مقابل 23% للكتب الإلكترونية.

تراجع السياحة الثقافية

انخفض عدد السيّاح المحليين والوافدين المشاركين في الأنشطة الثقافية إلى 45 مليوناً خلال 2025، مقابل نحو 50 مليوناً في 2024. وسجلت السياحة المحلية التراجع الأكبر، بانخفاض العدد من 34 مليوناً إلى 29.9 مليون سائح، بنسبة 12%، فيما تراجع عدد السياح الثقافيين الوافدين من 16.1 مليون إلى 15.1 مليون سائح.

وتصدرت زيارة المواقع التاريخية والتراثية والأثرية الأنشطة الثقافية للسياح الوافدين، تلتها زيارة المتاحف والمعارض الفنية، ثم حضور الفعاليات والمهرجانات الثقافية.

وتبرز نتائج التقرير تفاوت أداء القطاعات الثقافية، بين نمو التوظيف والإيرادات السينمائية من جهة، وتراجع السياحة الثقافية وتزايد الاعتماد على المنصات الرقمية من جهة أخرى.