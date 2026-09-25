أعلنت المديرية العامة للجوازات إتاحة خدمة تمديد تأشيرة الزيارة المفردة والمتعددة للأفراد من المواطنين والمقيمين، وذلك عبر منصة «أبشر».
وأوضحت الجوازات، عبر حسابها في منصة «إكس»، أن الاستفادة من الخدمة تتم عبر الدخول إلى منصة «أبشر»، ثم اختيار «خدماتي»، و«الجوازات»، ثم «خدمات الزوار»، مع الالتزام بالشروط والأحكام.
الجوازات تتيح تمديد تأشيرة الزيارة المفردة والمتعددة عبر «أبشر»
أعلنت المديرية العامة للجوازات إتاحة خدمة تمديد تأشيرة الزيارة المفردة والمتعددة للأفراد من المواطنين والمقيمين، وذلك عبر منصة «أبشر».
The General Directorate of Passports announced the availability of the service to extend single and multiple visit visas for citizens and residents, through the "Absher" platform.
The passports department clarified, via its account on the "X" platform, that to benefit from the service, one must log into the "Absher" platform, then select "My Services," "Passports," and then "Visitor Services," while adhering to the terms and conditions.