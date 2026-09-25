أعلنت المديرية العامة للجوازات إتاحة خدمة تمديد تأشيرة الزيارة المفردة والمتعددة للأفراد من المواطنين والمقيمين، وذلك عبر منصة «أبشر».

وأوضحت الجوازات، عبر حسابها في منصة «إكس»، أن الاستفادة من الخدمة تتم عبر الدخول إلى منصة «أبشر»، ثم اختيار «خدماتي»، و«الجوازات»، ثم «خدمات الزوار»، مع الالتزام بالشروط والأحكام.